Il Festival dell’Alta Murgia si inaugura con “Suono d’Amore” ad Altamura

Il Festival dell’Alta Murgia torna ad animare il Teatro Mercadante di Altamura. Per la terza edizione, la rassegna organizzata dalla Istituzione Concertistica delle Murge e per la direzione artistica del M° Leonardo Colafelice, conferma il suo format: quattro domeniche, quattro grandi concerti con ospiti del panorama nazionale ed internazionale a impreziosire la scena.

Si parte in grande stile domenica 18 febbraio con ‘Suono d’Amore’, ore 19:30.

Una serata unica impreziosita dalla talentuosa arpista Claudia Lucia Lamannna, vincitrice del primo premio all’International Harp Contest in Israele nel 2021, seconda italiana nella storia a trionfare, dopo oltre vent’anni, nella più antica e prestigiosa competizione per arpa al mondo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI F.A.M.

25 febbraio ‘Viaggio in Sud America’ con il chitarrista e compositore brasiliano Yamandu Costa

17 marzo ‘Il violino brillante’ con Giovanni Andrea Zanon al violino e Leonardo Colafelice al pianoforte

24 marzo ‘From Paris to Hollywood’ con l’Orchestra Filarmonica Pugliese guidata dal direttore Michele Nitti

Prezzi: l’organizzazione conferma la scelta del costo unico e delle riduzioni per permettere la larga partecipazione a famiglie e giovani. Ogni spettacolo ha un costo intero di 10 euro, ridotto per gli under 30 a 6 euro. Abbonamento per tutti gli spettacoli 30 euro (18 euro per gli under 30. I costi si intendono esclusi dei diritti di prevendita).

PREVENDITA : Teatro Mercadante Altamura box office, via del Mille 159

Per PRENOTARE CLICCA QUI https://wa.me/+ 390803101222