Sabato 11 novembre ore 17,30 appuntamento con " Taranto in Guerra: la notte dell'11 novembre 1940" È sera, c'è il coprifuoco e la città è al buio. Suonano le sirene, il cielo all'improvviso s'illumina come se fosse giorno mentre un'ondata di aerei scatena distruzione e morte. La flotta italiana ormeggiata nella rada di Mar Grande subisce dei danni gravissimi, la guerra è arrivata a Taranto portandosi dietro lutti e sofferenze. Riviviamo quei momenti attraverso una visita guidata recandoci sui luoghi che ne furono protagonisti, ma anche ascoltando e leggendo le testimonianze di chi ha vissuto quella triste notte di ottanta anni fa.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d' Incontro: Via Roma nei pressi della stazione torpediniera.

La visita si svolgerà prevalentemente sul Lungomare di Taranto, saranno visionati dei filmati d'epoca relativi alla notte di Taranto.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti