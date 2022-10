Targoman Noels, musiche della natività

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si veste a festa per “Noëls” insieme ai Targoman alias Marinella Dipalma alla voce, Vito Quaranta alla chitarra e Francesco De Palma alle percussioni.



Un concerto in Puglia per festeggiare, attraverso la lente della devozione popolare, il Natale e ripercorrere tutte le tappe fondamentali della storia della natività: l’annunciazione e il dialogo di Maria con l’arcangelo Gabriele, il viaggio verso Betlemme, Erode, il cammino dei Magi, l’apparizione della cometa, l’adorazione semplice dei pastori.



I racconti apocrifi del primo miracolo del divin enfant dal ventre materno narrati dalle canzoni trovadoriche occitane, i Noëls de Notre-Dame-des-Doms o del presepe nizzardo, le cantigas e i villancicos del Quattrocento spagnolo o le stanze del Laudario di Cortona: un repertorio che, attraverso la poesia delle piccole cose, scompone il mistero dell’incarnazione, lo racconta e lo avvicina al pubblico. Che sarà guidato dalla voce di Marinella Dipalma, una intensa attività concertistica in Italia ed Europa dopo lo studio del canto lirico e l’avvicinamento al canto moderno, alla musica etnica e all’improvvisazione, dalla chitarra di Vito Quaranta, definito da Alessandro Staiti “raffinato ricercatore musicale dal cristallino talento chitarristico e compositivo”, studi fra l’Italia e l’American Institute of Guitar di New York, e una fervida attività di compositore cinematografico, e dalle percussioni di Francesco De Palma, autodidatta dallo stile personale con una grande curiosità per le culture musicali del mondo, una carriera internazionale fra Europa e Asia e collaborazioni del calibro di Radiodervish, Faraualla e Franco Battiato.