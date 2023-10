A Bitonto il clarinettista Federico Paci con la pianista Tatjana Vratonjic nel recital Klarklavier

Al Traetta Opera Festival diretto da Vito Clemente prosegue il ciclo «Ri-letture», sette recital all’interno dei quali gli interpreti ospiti propongono rivisitazioni di pagine del grande riformatore del melodramma del Settecento accanto a musiche di altri autori. Giovedì 19 ottobre (ore 20.30), nel Teatro Comunale di Bitonto, con il recital «Klarklavier» il clarinettista Federico Paci e la pianista Tatjana Vratonjic celebrano il compositore pugliese eseguendo il brano «Intermezzo» appositamente commissionato dal festival a Paolo Messa e liberamente ispirato all’aria «Finito è il mio tormento» dall’opera «Antigona».

L’omaggio a Traetta si inserisce in un programma che spazierà dalla Sonata op. 120 n. 1 di Brahms al Nino Rota della Sonata in re, passando per un’autrice dei nostri giorni, l’israeliana Ora Bat Chaim, della quale Federico Paci eseguirà un pezzo per clarinetto basso solo intitolato «T filash mit mati».

Paci ha partecipato ai più importanti festival europei e ha tenuto concerti in ogni parte d’Europa. E oltre ad aver collaborato con Ennio Morricone, ha suonato opere in prima esecuzione (molte delle quali a lui dedicate) di Franco Donatoni, Giacomo Manzoni, Aldo Clementi, Alessandro Solbiati e Salvatore Sciarrino, figure di primo piano della post-avanguardia, oltre ad aver realizzando incisioni per importanti etichette discografiche.

A sua volta Tatjana Vratonjic, vincitrice di molti concorsi pianistici internazionali, si esibisce regolarmente in Italia e all'estero sia in recital solistici che con orchestra, collaborando spesso con importanti direttori.

Biglietti al costo simbolico di 1 euro. Info e prenotazioni 080.3742636 - traettaoperafestival.it.