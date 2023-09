Tavola rotonda “Industria culturale e creativa: fonte per la crescita della società inclusiva di oggi”

???????? - ?????????????? ?????? ???????: “????????? ????????? ? ????????: ????? ??? ?? ???????? ????? ??????à ????????? ?? ????” 21 ????????? 2023 - ????????? ????????? ????? ?????? - ????à



Nell’ambito del progetto HoloTECA - HoloDEGENERATE, ideato dalla PAVANA A.P.S. e realizzato grazie al sostegno del Consiglio Regionale Puglia, si svolge giovedì 21 settembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 la tavola rotonda dal titolo “Industria culturale e creativa: fonte per la crescita della società inclusiva di oggi” con l’obiettivo di condurre delle riflessioni sulla situazione della cultura dell’oggi e sull’approdo delle nuove tecnologie nell’industria culturale e creativa tradizionale.



Intervengono:

Loredana Capone - Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

Giacomo Fronzi - Docente di Estetica e di Filosofia dell'esperienza estetica dell'Università di Bari "Aldo Moro"

Antonio Rollo - docente di Computer Art presso l’Accademia di Belle Arti di Bari

Stefano Marastoni - Responsabile dell’Area Politiche per il Trasferimento Tecnologico ARTI Puglia, intervento Estrazione dei Talenti

Gianni Finizio - Amministratore Unico MURIALDOMANI IMPRESA SOCIALE S.r.l. - Cinema Teatro dell’Opera (Lucera FG)

Giuseppe de Marianis - Presidente ENS Sezione Provinciale di Lecce

Simone Franco - Attore e Regista, Direttore Artistico del progetto HoloTECA - HoloDEGENERATE



Alla fine della tavola rotonda verrà presentato in anteprima HoloDEGENERATE



La fruizione di tutto l’evento sarà anche nella Lingua dei Segni Italiana.



Nei giorni successivi e sino a martedì 26 viene inoltre offerta a tutti i visitatori della sede del Consiglio Regionale della Puglia l’ulteriore possibilita? di venire a contatto con l’installazione e l'anteprima del progetto.