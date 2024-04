" art " commedia brillante di yasmina reza, regia aldo l'imperio

TEATRO ANGIOINO – MOLA di Bari XXIII STAGIONE di PROSA 2023/24 Ultimo appuntamento La Compagnia Teatro d'Oggi, per la XXIII Stagione di Prosa del Teatro Angioino di Mola di Bari 2023/24, con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta: Sabato 20 aprile 2024 alle h. 21 la Compagnia La Cricca ( Taranto) In “ Art” di Yasmina Reza Con Gionata Russo ( Marco) , Giuseppe Nardone ( Sergio ) , Brayan Torres ( Ivan). Regia Aldo L’imperio Una commedia brillante di grande successo che vede l’amicizia tra Sergio e Marco vacillare a causa dell’acquisto di un grande quadro bianco. Ivan cerca di mediare ma in verità accende la diatriba con un susseguirsi di situazioni comiche e paradossali… Come demolire un’amicizia per colpa di un quadro. Infatti, al centro dell'attenzione di Art, c'è un'opera d'arte: un grande quadro bianco, completamente bianco o apparentemente bianco, dipende dai punti di vista, Che Sergio, un medico dermatologo, con la passione per l’arte, acquista per sessantamila euro. Un Antrios originale degli anni ’60 e che Marco, suo amico, ingegnere aeronautico, ostile a tutto ciò che è moderno, considera non solo ridicolo, ma anche un offesa a lui e alla loro lunga amicizia. Ivan, che cerca di fare da mediatore tra i due, in realtà aggiunge benzina al fuoco. Neanche il parere epistolare del Freudiano, suo analista, Figgherson risulta essere utile per appianare la diatriba, anzi. In un clima da trattenere il fiato, la loro amicizia viene messa a dura prova. Informazioni e prenotazioni al botteghino del Teatro Angioino in Mola di Bari alla via Silvio Pellico n.7 tel. 0804713061 - 3496061378

Gallery