In scena a Bari "Io come Fëdor", il nuovo spettacolo di Alfredo Vasco

Il 5 e 6 Aprile alle 20.30 e il 7 Aprile alle 19.00, debutta al Teatro Duse di Bari, in via Carulli 80, “Io come Fëdor” tratto dal testo “Memorie dal sottosuolo” di Dostoevskij e adattato da Alfredo Vasco con la regia di Marco Pezzella. In scena Alfredo Vasco e l’irruzione attoriale di Michele Puntillo. Le sagome sono di Gabriele Faraone. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Teatrale “A Sud del Racconto” di Bari con la comunicazione di Andrea Ottomanelli. Un uomo, che diventa un topo, un'anima in trappola, lo spettacolo è un percorso introspettivo che ci porta nelle profondità dell'anima del protagonista, Fëdor. Emarginato e frustrato, si sente un reietto, un topo in trappola nella sua stessa esistenza. La sua metamorfosi in un essere ripugnante lo porta a vivere nelle fogne della sua mente, in un incubo senza fine. Possibile la fuga? Fëdor tenta disperatamente di uscire da questa gabbia mentale, lacerando anche l'immagine di sé. Lo spettacolo diventa un viaggio universale, uno specchio in cui tutti possiamo inorridire e sperare, interrogandoci sulla possibilità di riscatto e di ritorno alla luce. Vasco si immedesima nel personaggio con un'interpretazione magistrale, dando vita a un'opera di grande impatto emotivo. Attore e regista dalle solide radici teatrali, guida il pubblico in questo percorso travolgente, incarnando il protagonista con intensità e profondità emotiva. L’attore, fresco di pubblicazione del suo ultimo libro “Quei dieci secondi in più”, vanta una formazione teatrale di alto livello, avendo frequentato la Scuola di formazione dell’attore sotto la guida di maestri del calibro di Giorgio Albertazzi. Le sue esperienze lavorative, sia in teatro che sul grande schermo, testimoniano la sua versatilità e il suo impegno artistico. Tra i suoi lavori più significativi si annoverano produzioni teatrali di prestigio come "La Divina Commedia" e "Ubùroi", oltre a partecipazioni in film e fiction televisive di successo, tra gli altri “Le indagini di Lolita Lobosco”, “Un passo dal cielo” e “Il Patriarca”. La sua formazione presso la Scuola di formazione dell’attore, unita a un ricco bagaglio di esperienze sul palcoscenico e sul set cinematografico, conferiscono al suo lavoro una raffinata maestria e una genuina autenticità. Per informazioni e prenotazioni: 3519924262 – info@asuddelracconto.it