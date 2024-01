Il divulgatore Rey Sciutto e la cantautrice Vipera tra gli speaker del TEDx Bari 2024

I biglietti sono agli sgoccioli, motivo per cui il consiglio per chi ancora non ne ha acquistato uno è quello di non perdere tempo. I biglietti ancora disponibili sono sul sito www.tedxbari.eu.

Prezzo I biglietti sono agli sgoccioli, motivo per cui il consiglio per chi ancora non ne ha acquistato uno è quello di non perdere tempo. I biglietti ancora disponibili sono sul sito www.tedxbari.eu.

Mancano ormai solo dieci giorni al TEDx Bari, la conferenza spettacolo più famosa del mondo che il 21 gennaio 2024 torna a far splendere la sua X nel capoluogo pugliese sul palco del Teatro Piccinni. Ai tanti speaker già annunciati nelle scorse settimane si aggiunge quello del divulgatore storico Rey Sciutto, che sui vari social conta un pubblico di circa 500.000 follower, a cui quotidianamente racconta piccole pillole e curiosità inerenti le decine di artisti, artiste e personaggi storici delle varie epoche, con particolare attenzione soprattutto al periodo medievale e moderno.

Spazio anche all’intrattenimento musicale con Vipera, artista ed autrice la cui pratica multidisciplinare attraversa musica, poesia, l’arte figurativa e la performance. Con il suo progetto musicale solista, Vipera, al secolo Caterina Dufi, compone e crea a partire dai suoi brani un immaginario visivo che tenta di corrispondergli, lontano dalla didascalia o dalla trasposizione sommaria, studiando il modo di formare tipico dell’analogia.

Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui. Gli organizzatori hanno ancora in serbo un paio di ciliegine sulla torta che per il momento hanno deciso di non svelare, mantenendo un velo di mistero sulla giornata per sorprendere tutti gli spettatori che hanno acquistato il biglietto in queste settimane scommettendo sul programma della giornata insieme a loro.

Al centro di tutti i talk in programma di circa 18 minuti l’uno - il formato classico di TEDx- ci sarà il tema del “Bestiario”, per comprendere meglio e interpretare l’epoca in cui viviamo partendo da un’idea molto ampia di “animale”, inteso come “l’altro” per eccellenza. Gli altri speaker già annunciati: il romanziere e sceneggiatore Roberto Recchioni, l’economista e presidente dell’INPS fino al 2023 Pasquale Tridico, il neuroscienziato Giulio De Angeli, lo scrittore e comico Alessandro Gori (noto anche come Lo Sgargabonzi), lo scrittore e giornalista britannico Caspar Henderson, la dottoranda in Ingegneria Chimica al Politecnico di Torino Bruna Anzà, l’inviata di guerra Elena Testi, la viaggiatrice italiana Alessia Piperno e l’ingegnere Travis Nelson con la gatta Sigrid.

A tenere le fila di un programma ricco e variegato ci penserà l'attore e autore barese Giuseppe Scoditti che, recentemente apparso ne “Il Sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, sul palco del Piccinni indosserà gli abiti del presentatore.

I biglietti sono agli sgoccioli, motivo per cui il consiglio per chi ancora non ne ha acquistato uno è quello di non perdere tempo. I biglietti ancora disponibili sono sul sito www.tedxbari.eu.

Il TEDx Bari 2024 è realizzato interamente con finanziamenti privati grazie ai numerosi partner che hanno deciso di aderire e sostenere la manifestazione per la sua alta valenza culturale e formativa. Tra questi G-nous, BCC Bari e Taranto, Cobar, Cestaro Rossi, Talent Garden, Divella, Confindustria Giovani Bari e Bat, Etjca e SDR srl. Supporter: Dado e SpecialMangimi. Sponsor Tecnici: Ceda85/Cabolo, Villa Romanazzi Carducci, Villa Fenicia, UnipolSai, Varvaglione, Radicci, EFFE Studio. Community partner: Mensa, Bip - Boosting Innovation Poliba, Puglia Women Lead, Sud Digitale, Global Shaper, Animal Law Italia, Nicola Curzio aps, Mila Uffici Stampa e Developing.it.

Il TEDx Bari 2024 gode inoltre del patrocinio gratuito di Regione Puglia, Comune di Bari, Politecnico di Bari e Camera di Commercio di Bari.

La vendita dei biglietti per TEDx Bari 2024 è attiva su www.tedxbari.eu.

Il costo varia dai 12,00 ai 39,00 euro.

Info: www.tedxbari.eu

FB: Facebook.com/TEDXBari

IG: instagram.com/tedxbari