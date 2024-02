“Teenage Dream”, il party itinerante fa tappa a Modugno

Sabato 24 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto da Dario Boriglione, farà tappa il format “Teenage Dream”, il party itinerante che sta spopolando in tutta Italia, registrando sold out in tutte le serate.

A caratterizzare questo festa saranno sia la musica che le coreografie dedicate al mondo di telefilm quali “High School Musical”, “Hanna Montana“ e “Camp Rock”, immergendo i partecipanti in un contesto che richiama proprio i loro set. Ma “Teenage Dream” non è solo questo. Nato in Italia a inizio 2023 dall’intuizione della giovane illustratrice Valentina Savi (in rete conosciuta come Tutte le mele di Annie), è in generale dedicato alle canzoni degli anni 2000 e in particolare al filone legato ai programmi Disney Channel e alle loro hit. In pochi mesi sono state fatte ben sessanta date lungo tutto lo Stivale, con 180mila partecipanti: un successo clamoroso dovuto anche alla grande eco che il format ha sui social, da TikTok a Instagram. Nel club di Modugno, infatti, il party è stato già proposto nella passata stagione e ha fatto registrare il tutto esaurito. La formula piace e attira soprattutto chi oggi ha tra i 18 e i 30 anni, in piena Generazione Z.

Durante questi coinvolgenti eventi oltre a un djset, nel quale sono proposti i successi dance degli anni 2000, per circa due ore sono proposte coreografie proposte da sei ragazzi e ragazze nelle quali interpretano, tra playback e live, le scene e le canzoni dei principali telefilm di quel periodo. Il tutto mentre un ledwall proietta il testo dei brani, in modo da coinvolgere il pubblico in una sorta di musical-karaoke partecipato.

Al termine dello spettacolo targato “Teenage Dream” la serata del Demodè Club continuerà con le selezioni dei dj resident, che proporranno una carrellata dei successi del momento.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00