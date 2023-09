A Terlizzi Birramilandia 2023 diventa grande e family: ampi spazi, street food, musica dal vivo e birre internazionali

Edizione in chiave Family Friend dal 13 al 15 ottobre Terlizzi ospita tre giorni dedicati a birra, gusto con I Gemelli Diversi in concerto gratuito.

Birramilandia a Terlizzi diventa grande. Ampi spazi e una grande attenzione alle esigenze di bambini e famiglie. La terza edizione della festa del luppolo made in Terlizzi che si terrà in via Chicoli il 13-14-15 ottobre 2023 ha in serbo tante novità dedicate alle famiglie, pensata in tema family sarà strutturata come una vera festa della birra artigianale con etichette internazionali.

E’ un manifestazione organizzata dall'Associazione Il Rifugio con il sostegno del Comune di Terlizzi, partner Pdl Comunicazione e Live Eventi, Radio 80 - LOVE FM.

La festa del luppolo propone un'esperienza unica, legando la birra artigianale di qualità al buon cibo, ai prodotti di eccellenza di Terlizzi, alla musica e ai saperi del territorio.

Tante le novità di questa terza edizione che si terrà dal 13 al 15 ottobre 2023 in via Chicoli dove il villaggio del gusto avrà a disposizione ampi spazi per accogliere famiglie all’insegna della tipicità e del divertimento. Nel clou dell’autunno per assaporare i colori di questa stagione magica, dove i toni del foliage ricordano quelli delle nostre amate birre artigianali.

La musica sarà il vero filone denominatore per la tre giorni con: il famoso Dj Violet Tear, il Dj set di Danny Dee, Rinaldo, Deeza, Paky DT, Wario e le cover band di successo che si esibiranno sul palco di Birramilandia: I Komandanti con la cover band di Vasco Rossi; La Super Classifica Sciò e i Gemelli Diversi con un concerto nazionale.

Le novità dell’edizione 2023 sono le attività e i servizi dedicati alle famiglie, i bambini intrattenuti con attività, laboratori e intrattenimento dedicati consentiranno agli adulti di poter gioire della musica, delle tipicità e delle birre in serenità.



Tre giorni dove le protagoniste saranno le migliori birre tra italiane, belghe e tedesche etichette ricercate da estimatori e appassionati del luppolo, accompagnati da produttori enogastronomici locali, musica live e cucina tipica pugliese, arricchiti da vere e proprie esperienze di gusto.



Info: email: info@birramilandia.it tel. 348 597 4426 - @Birramilandia – Ufficio Stampa: ufficiostampagm@gmail.com