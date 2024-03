Terza tappa di 'Puro cioccolato festival a Giovinazzo' dal 1 al 3 marzo 2024

Prezzo non disponibile

Quando Dal 01/03/2024 al 03/03/2024 Orario non disponibile

Dopo il grande successo della prime due tappe a Bari ed a Vetralla di Puro cioccolato festival – il festival del cioccolato italiano e dal mondo, che ha accolto oltre 35.000 persone. Il terzo appuntamento di questa importante manifestazione organizzata da Alfredo Orofino, Presidente dell’A.I.R.S.(Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con Confartigianato Bari-Brindisi. Sarà a Giovinazzo (Bari), da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2024, in Piazza Vittorio Emanuele II, (tutti i giorni dalle ore 10 alle 22) e vanta il patrocinio del Comune di Giovinazzo. Una manifestazione nella quale i visitatori, gli appassionati, i turisti e gli addetti del settore si danno appuntamento nel cuore del centro città per una 3 giorni di degustazioni, selezione, scoperta di tutto ciò che di squisito hanno da offrire. Molti i nomi dal mondo della pasticceria e della cioccolateria. Il pubblico potrà trovare nei 20 stand presenti, artigiani cioccolatieri locali, nazionali e internazionali, oltre a tantissime tipicità locali, italiane e dal mondo della cioccolata e dei dolci.