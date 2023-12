Test gratuiti della vista al salone dello studente

Test gratuiti della vista e controllo degli occhiali e delle lenti a contatto saranno disponibili gratis ai visitatori del Salone dello studente di Bari, alla fiera del Levante, dal 5 al 7 dicembre 2023. Saranno gli studenti di Istituto Zaccagnini, futuri ottici e optometristi, a predisporli. Istituto Zaccagnini, scuola per Ottici e Optometristi, con sedi principali a Bologna e Milano e corsi di specializzazione a Venezia e Torino, intende far conoscere la professione dell'ottico e dell'ottico optometrista, mostrando al pubblico le tecnologie in dotazione alla scuola e spiegando chi è l'ottico e che cosa fa.



A chi si presenterà allo stand, gli studenti dell’Istituto Zaccagnini offriranno:

- Esame gratuito delle abilità visive

- “Fai il check dei tuoi occhiali”

- “Fai il check delle tue lenti a contatto”.



Con i servizi “Fai il check dei tuoi occhiali” e “Fai il check delle tue lenti a contatto”, gli studenti dello Zaccagnini analizzeranno occhiali e lenti a contatto dell’utente. La verifica riguarda le caratteristiche degli occhiali in rapporto al difetto visivo della persona, la centratura degli occhiali in relazione alla distanza tra gli occhi e alla forma del viso, le proprietà delle lenti in relazione alla capacità visiva binoculare e della percezione della profondità dell’utente, la scelta della montatura in base alle abitudini personali e alle occasioni di uso della vista e della visione.





Secondo l’Osservatorio Ottica e Lavoro di Istituto Zaccagnini, la maggior parte dei diplomati, il 97 per cento, trova lavoro entro sei mesi dopo aver concluso gli studi.