Fuori Bif&st, all'AncheCinema l'iniziativa dedicata ai bambini e genitori 'Il tiramisù del rispetto'

Un’iniziativa dedicata ai bambini e ai loro genitori organizzata dalla F. Divella S.p.A. in collaborazione con il Teatro AncheCinema di Bari nell’ambito degli appuntamenti del Fuori Bif&st 2024

Approfondire il tema del rispetto partendo dalla realizzazione di un dolce? Si può. È il tema del laboratorio esperienziale in programma sabato 23 marzo, a partire dalle ore 16, nella sede del teatro AncheCinema di Bari.

L’iniziativa chiude la rassegna degli appuntamenti del Fuori Bif&st, il programma delle attività promosse da diverse attività commerciali e culturali in città nel corso della XV edizione del Bif&st Bari.

Circa 20 bambini (accompagnati dai genitori), di età compresa tra i 5 e 14 anni, realizzeranno il classico dolce italiano in pieno spirito di collaborazione, condivisione e confronto. A guidarli in una insolita ma al tempo stesso educativa esperienza ci saranno la dottoressa Patrizia Colonna, psicologa e psicoterapeuta e la dottoressa Margherita Di Pinto, consulente dell’età evolutiva.

Obiettivo dell’iniziativa: analizzare il tema rispetto per sé stessi e il prossimo inteso come condivisione, confronto e collaborazione. Un valore che si identifica proprio con il riconoscimento dell’altro, manifestato attraverso il proprio atteggiamento e comportamento. Dunque, attraverso la cucina i ragazzi proveranno a prendersi cura di sé e dell'altro sperimentando il dialogo e la collaborazione, elementi essenziali per costruire una società rispettosa.