I Tiromancino in concerto a Noicattaro

I Tiromancino in concerto per l'estate nojana. La band romana guidata da Federico Zampaglione sarà in piazza Dossetti la sera del 6 agosto per un concerto gratuito che richiamerà migliaia di presenze per un gruppo amato da tutte le generazioni. L’evento fa parte della programmazione “Estate Nojana 2023”, a cura dell’amministrazione comunale. Evento a ingresso libero.