'Tre uomini e una culla' in scena al Teatro Radar a Monopoli

Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana in scena al Teatro Radar di Monopoli nell’adattamento teatrale di una commedia di grande successo degli anni ’80. La Stagione 2023.24 ‘Bagliori’ prosegue sabato 17 febbraio alle ore 21 con Tre uomini e una culla, produzione a.Artisti associati – Gorizia dal testo di Coline Serreau, che ha firmato anche la regia della pluripremiata pellicola.

Al centro della storia, una bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, che finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita. La commedia è un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, che con la regia di Gabriele Pignotta arriva a Monopoli in un adattamento fedele alla vicenda originale. Uno spettacolo che tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia.

La Stagione ‘Bagliori’ al Teatro Radar è realizzata con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli.

Botteghino

I biglietti hanno un prezzo di 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria, disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il botteghino del Radar (via Magenta, 71, Monopoli) al numero 335 756 47 88. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it.

SCHEDA ARTISTICA

A.Artisti Associati - Gorizia

TRE UOMINI E UNA CULLA

autore Coline Serreau

regia Gabriele Pignotta

con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana

scene Matteo Soltanto

costumi Silvia Frattolillo

luci Eva Bruno

traduzione Marco M. Casazza

adattamento teatrale Coline Serreau e Samuel Tasinaje

dal film omonimo di Coline Serreau

e con Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Malvina Ruggiano

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà “improvvisati” nella pellicola francese degli anni Ottanta? La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita. La commedia, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serreau. Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia.