Musica con Raffaello Tullo e l'Orchestra filarmonica pugliese al Teatro Traetta di Bitonto

Generare comunità, raccontare l’uomo, ritornare al sentire, il mood della stagione teatrale del Traetta di Bitonto, voluta dal Comune di Bitonto e organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio per le arti e la cultura: venerdì 5 gennaio in scena Raffaello Tullo e l’Orchestra filarmonica pugliese in “Sconcerto”. Arriva sul palco un neo direttore improvvisato e sopra le righe che dà il via a una serie di sketch comici, a tratti irriverenti, intervallati dalle esecuzioni delle sinfonie, classiche e pop, più celebri e amate dal grande pubblico. Scritto da Raffaello Tullo e con direzione artistica di Giacomo Piepoli. Ore 21.00.

