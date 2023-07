Tutta l'amourgia che c'e'. Kamishibai nel bosco

Sabato 8 luglio a Quasano, dalle 18.30 alle 21.30 con ESSERE TERRA passeggeremo al tramonto nei boschi dell'Alta Murgia tra esplorazioni e osservazioni per sperimentare un nuovo modo di vivere la natura anche con i bambini più piccoli.



Durante il percorso apriremo il kamishibai e ascolteremo la storia IL BOSCO di Assunta Morrone, un racconto che è un viaggio di formazione e di trasformazione all'interno di un sogno nel bosco. Segue un laboratorio con materiale naturale.



Studi scientifici dimostrano che passeggiare nel bosco, trascorrere qualche ora a contatto con la natura aiuta a promuovere una rigenerazione e uno stato di benessere che si protraggono anche nei giorni successivi.



ESSERE TERRA propone passeggiate esperienziali per permettere alle famiglie di vivere un’esperienza immersiva nella natura e promuovere quell’atteggiamento di cura verso tutti i viventi.

Chi vuole può portare uno spuntino per un momento conviviale sul prato.





ESSERE TERRA APS



Info. 3204481666