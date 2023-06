Tutta l'Amourgia che c'è. Le vie dell'acqua

Passeggiata esperienziale di 8 km h.17.30-21.30, Quasano.

La Puglia è sempre stata una regione sitibonda. Come facevamo i nostri avi a vivere su questo territorio privo di fiumi? E quali strategie utilizzano le piante del mediterraneo per resistere ai lunghi periodi di siccità?

Sabato 1 luglio a Quasano, dalle 17.30 alle 21.30 con ESSERE TERRA percorreremo 8 km tra sentieri nel bosco e via dell' acquedotto alla ricerca delle tracce che l'acqua disegna sul paesaggio.

Durante il percorso realizzeremo un piccolo laboratorio con gli acquerelli e i colori naturali.

ESSERE TERRA propone passeggiate esperienziali per vivere un’esperienza immersiva nella natura e promuovere quell’atteggiamento di cura verso tutti i viventi.





Informazioni e prenotazioni al

3204481666



essereterra@agorambiente.it



ESSERE TERRA APS