Tutta l'amourgia che c'e'. Murgia moonlight

Sabato 29 luglio a Quasano, dalle ore 19.00 alle 24.00 con ESSERE TERRA passeggeremo per 13 km al tramonto nei boschi dell'Alta Murgia affinando tutti i sensi e sperimentare uno sguardo poetico e biofilico sulla natura.



Le passeggiate di ESSERE TERRA non sono escursioni trekking o esperienze turistiche ma incontri conviviali per la condivisione della biodiversità umana, di piante e animali; compieremo dei rituali che educano alla gentilezza, alla condivisione, alla lentezza per affinare umanità e benessere al chiar di luna.



Se vuoi porta con te una storia, una poesia o una pietanza che vuoi condividere e unisciti a noi per moltiplicare la bellezza.





Info e prenotazioni

3204481666



#murgia #bosco #notturna #biofilia #amourgia