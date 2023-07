Tutta l'Amourgia che c'e'. Passeggiata notturna

Sabato 15 luglio a Quasano, dalle ore 17.30 alle 21.30 con ESSERE TERRA passeggeremo per 13 km al tramonto nei boschi dell'Alta Murgia tra esplorazioni e osservazioni per sperimentare un nuovo modo di vivere la natura.



Durante il percorso l'attore e formatore teatrale Ivan Dell'Edera ci accompagnerà con i suoi strumenti per cantare, ascoltare e ballare Passione Popolare, un' antidepressivo naturale, una miscellanea di Tarantelle e altri canti (im)popolari dell'area adriatica jonica e lucana.



Info e prenotazioni



3204481666

essereterra@agorambiente.it





Ivan Dell' Edera è attore formatore teatrale, ricercatore e divulgatore del repertorio popolare e tradizionale pugliese in tutte le sue forme. Canta e Suona chitarra, percussioni, armoniche a bocca.