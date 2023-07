Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 25 agosto 2023 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre a “Two for the Road” insieme alla voce di Beppe Delre e le chitarre di Pino Mazzarano.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, dedicato ai songwriters italiani ed americani che maggiormente hanno utilizzato la chitarra come strumento principale per scrivere le loro canzoni: James Taylor, E. Clapton, F. Concato, N. Buonocore, F. De Andrè, P. Daniele ed altri ancora. Il repertorio verrà impreziosito con composizioni dei Beatles, B. Bacharach.



Il tutto affidato a Beppe Delre, cantante, compositore e docente di Canto pop-rock al Conservatorio Rota di Monopoli dove è coordinatore e capodipartimento Nuovi linguaggi, premiato “Miglior crooner 2009” e “Best jazz Singer” agli Italian Jazz Awards 2010 e una attività concertistica in Italia e all’estero anche nel repertorio operistico, accompagnerà il pubblico in questo viaggio musicale, durante il quale sarà affiancato da Pino Mazzarano, diploma in Chitarra classica e di Musica Jazz al Conservatorio Rota di Monopoli, formazione internazionale in giro per il mondo con maestri tra cui Roberto Ottaviano, Gianluigi Trovesi e Paolo Fresu e una attività concertistica costellata di collaborazioni come Patty Pravo, Enrico Rava, Sara Jane Morris e Tim Berne.