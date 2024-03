“Una Colomba per la vita” in piazza a Castellana Grotte

Due piazze di Puglia, nel prossimo weekend, si animeranno con i colori e i simboli dell’Associazione Donatori Midollo Osseo Puglia Ets per la campagna “Una Colomba per la vita”: Foggia e Castellana Grotte (Ba) saranno i primi centri in cui si potranno acquistare dal vivo le colombe pasquali “due volte buone”.

Torna, anche per il 2024, infatti, la campagna pasquale di raccolta fondi di Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo. Le sedi Admo di tutta Italia e i rispettivi volontari tornano nelle principali piazze italiane per informare sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali e per offrire le loro colombe, il dono perfetto da regalare e regalarsi in un periodo di grande riflessione e solidarietà come la Pasqua.

Anche Admo Puglia partecipa alla campagna con iniziative proprie, offrendo a tutti la possibilità di acquistare le colombe e sostenere così l’associazione (tutti i contatti dei referenti territoriali sono disponibili sul sito www.admopuglia.it). Sabato 9 e domenica 10 marzo 2024, a Foggia e Castellana Grotte (Ba), intanto, i primi appuntamenti con gli eventi “Una Colomba per la vita”. Si potrà, dal vivo, acquistare la propria colomba preferita tra quelle disponibili e contribuire ad alimentare la speranza di chi è in attesa di trapianto di midollo osseo. Solo 1 persona su 100 mila è il tipo giusto. Scegliere una colomba Admo nelle piazze di Puglia significa aiutare a divulgare il messaggio di solidarietà e raccogliere fondi a sostegno delle attività di sensibilizzazione e iscrizione al Registro Donatori (IBMDR).

Nel capoluogo dauno appuntamento sia sabato che domenica in Corso Vittorio Emanuele (Isola Pedonale): sabato 9 marzo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 20 e domenica 10 marzo 2024 dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Cambio di location, invece, per la Città delle Grotte: sabato 9 appuntamento in largo Porta Grande (dalle ore 9 alle ore 13), domenica 10 appuntamento in piazza Garibaldi (dalle ore 9,30 alle ore 13).

Visitando il sito www.admopuglia.it, invece, è sempre possibile recuperare i contatti telefonici del referente cittadino per prenotare il proprio regalo di Pasqua “due volte buono”.

ADMO PUGLIA

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata per volontà di un gruppo di persone fortemente motivate a creare, anche in Italia, una valida banca dati di donatori volontari ed ha come scopo principale quello di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo e del trapianto.

La sede Admo Puglia è stata fondata nel 1992 e da 30 anni ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e CSE, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.