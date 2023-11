"Una notte in teatro" spettacoli, magia, musica e cabaret

Venerdi 29 dicembre a partire dalle ore 20.00 e per tutta l’intera notte, eventi e spettacoli invaderanno il teatro Van Westerhout di Mola di Bari con musica, teatro, concerti, cabaret, per prima volta a Mola di Bari con una grande ed unico evento “ UNA NOTTE IN TEATRO” all’interno dell’edizione “Pascoscenico d’inverno”.

L’intero evento è organizzato dall’aps “Tuttinscena Cultura e Spettacolo”, dal comune di Mola di Bari, in collaborazione con F.I.T.A e A.I.C.S. sez di Bari.

“Una notte in teatro” è un evento rilevante che va oltre i confini del Comune stesso perché iniziative come questa, che arricchiscono il magico periodo del Natale molese, diventano patrimonio di un territorio che rafforza così non solo il circuito turistico ma valorizza soprattutto l’arte,

“Una notte in teatro” animerà e popolerà l’intera notte, a partire dalle 20.00 di venerdi 29 dicembre per poi termine sabato 30 dicembre alle ore 7.00, con un susseguirsi di eventi culturali, musicali ed esibizioni artistiche:

? Ore 20.30 Commedia teatrale “ Quel piccolo Campo” Una brillante commedia trasformata in un unico atto del grande Peppino De Filippo è stata scritta nel 1948 ed è ambientata in un piccolo paese contadino dove la terra rappresenta l’unica fonte di sostentamento, di benessere e di identità. Scritta in italiano, in questa “nuova” versione, viene riadattata e rielaborata dal regista e autore teatrale Vito Rago presentata in una riduzione sempre in italiano con piccole parti in dialetto che ne esalta il colore “verace”. Un cast davvero speciale composto da Stefano Gaudiuso ( Padron Luigi), Francesca Boccuzzi ( Poldina, moglie di padron Luigi), Rosa Maria Quaranta ( sorella “vacandeghiè” di Luigi), Michele Pesola ( Pasqualino, curatore orto dei frati e Frate), Nicola Desilvio ( Vituccio, operaio alle dipendenze di padron Luigi/ avvocato di Padron Luigi e Carmine Lopriore, legittimo proprietario del tesoro ritrovato), Franca Vasto ( sorella di Padron Luigi). In replica anche sabato 30 dicembre, martedi 2 Gennaio, mercoledi 3 Gennaio e giovedi 4 gennaio con ingresso ore 20.00 e sipario ore 20.30

- Ore 22.30 Concerto polifonico: “Santa Scorese” di Palo del Colle. È diretta dal m° Gianluca Borreggine Tante le partecipazioni negli anni come “Festival dei Cori Pugliesi 2021” di tutta la Puglia con la Chorus Inside, partecipazione alla manifestazione “Cortili Aperti 2022” in Bitonto, diversi concerti-meditativi e rassegne musicali in onore di Santa Cecilia e natalizi, da segnalare “Per questo Dio l’ha esaltato", il progetto musicale ambizioso di "Tra Cielo e Terra" diretto dal m° Mons. Marco Frisina , in una compagine corale composta dal Coro & Orchestra "Nicola Vitale" e Coro Diocesi Conversano-Monopoli "Madre dell'Unità" diretti dal m° Sebastiano Giotta e dalla Coro Basilica Santurio dei Santi Medici "Cosma e Damiano" diretto dal m° Antonio Frascella. Composta da circa 60 elementi di cui 5 musicisti e circa 50 artisti del coro di diverse fasce di età, in un’ottica sempre più sinodale e di crescita musicale e culturale.



- Ore 00.00 Presentazione nazionale Anteprima del musical Tuttinscena Cultura e Spettacolo”

- Ore 00.30 “Great magic show Mago Domin” spettacolo di magia e illusionismo . Mago Domin è un mago illusionista che si esibisce da oltre quindici anni in performance spettacolari. Il Mago Domin ha partecipato a programmi televisivi in tutta Italia come Pomeriggio norba e Italian’s got talent.

- 02.30 Pianoforte a lume di candela” Duo pianistico M° Roberto Casulli e Elena De Simone si esibiranno sulle note delle note più belle delle colonne sonore

- Ore 4.00 “Tombolata Show” tanti premi,tanto divertimento e tanta arte



Info e prenotazioni al 348.8734671 per spettacoli singoli o pacchetto per tutta la notte