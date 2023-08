Urticanti - festival di musica contemporanea

L'ingresso ai concerti avrà il costo di€ 2,00/€ 3,00/€ 5,00

I biglietti possono essere acquistati presso i luoghi degli eventi o prima dell'evento a partire da un'ora prima dell'inizio dei concerti.

Per agevolare la gestione del botteghino e non attendere code prenotarsi a: ?????????@?????.???



"Apotheosis"

Due omaggi:

a GYORGY LITGETI a 100 anni dalla nascita

a SERGEI RACHMANINOFF a 150 anni dalla nascita

GIORGIO TRIONE BARTOLI - pianoforte

SILVIA MARIA GIRA - violoncello

OMAGGIO a PABLO NERUDA a 50 anni dalla scomparsa

EDOARDO SABATO voce recitante



"Fado Project"

da Amalia Rodriguez a Dulce Pontes

LISA MANOSPERTI - voce

DOMENICO LOPEZ - chitarra

LEO DI GIOIA - fisarmonica

MIKE ZONNO - basso

LIRICHE DI MICHELE DAMIANI, EDOARDO SABATO - voce recitante



Contromano Duo

spettacolo di teatro musicale buffo: "Non è la Callas"

Omaggio a Maria Callas a 100 anni dalla nascita

"Non è un paese per Veggy – Gluten free"

Suite lirica da tinello

DOMENICO TURI - pianoforte

GIANLUCA BOCCHINO - attore/cantante tenore

Musiche e arrangiamenti di D. Turi

CONCERTO dedicato ai compositori

delle Masterclass di URTIcanti (2005 - 2022)





"In Space No Silence" omaggio a KAIJA SAARIAHO

ALESSANDRA ROMBOLÀ - flauto

BENEDETTO BOCCUZZI - pianoforte

Musiche di O. Neuwirth, M. Pedazzi, M. Azzan, T. Murail, K. Saariaho, V. Palumbo e Rombolà/Boccuzzi





Fluet, stato fluido creativo

Dedicato a Gianni Lenoci nel giorno del suo ultimo concerto

(4 settembre 2019)

GIANNI VANCHERI - chitarre, clarinetto basso ed elettronica

MARTA GADALETA - voce, oggetti sonori, elettronica

ETTORE FIORAVANTI - batteria, percussioni





Concerto dedicato ai giovani musicisti dei Conservatori di Bari e Monopoli vincitori della 6^ edizione di URTIcontest





Music and electro-visual Art

con la SCUOLA DI MUSICA ELETTRONICA

del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari

a cura di FRANCESCO SCAGLIOLA





"SIX MEMOS ENSEMBLE"

Direttore ROBERTA PERONI

VITO NACCI -flauto

DANIELA FIORENTINO - clarinetto

TERESA DANGELICO - violino

GAETANO SIMONE - violoncello

MAURIZIO ZACCARIA - pianoforte

Concerto dedicato ai compositori

delle Masterclass di URTIcanti (2005 - 2022)

ALESSANDRA BELLINO, PIETRO DOSSENA,

CARMEN FIZZAROTTI, GIANLUCA VERLINGIERI,

MAURIZIO ZACCARIA e VINCENZO PARISI

(Vincitore Masterclass 2022)





L’arte dell’incontro

il sud, il jazz, la musica classica

e le musiche del mondo.

VITO OTTOLINO - chitarra

ALDO VIGORITO - contrabbasso

Omaggio a Edith Piaf a 60 anni dalla scomparsa





?????????? ????????? ???????, ????

Concerto monografico

Francesco Filidei

compositore ospite di URTIcanti 18

"SYNTAX ENSEMBLE"

ANNA D’ERRICO - pianoforte

FERNANDO CAIDA GRECO - violoncello

VALENTINA COLADONATO - voce

FRANCESCO D’ORAZIO - violino





Concerto con i Compositori della Masterclass 2023 di Francesco Filidei

"SIX MEMOS ENSEMBLE"

Direttore ROBERTA PERONI

GABRIELE MASTROTOTARO - flauto

DANIELA FIORENTINO - clarinetto

TERESA DANGELICO - violino

GAETANO SIMONE - violoncello

KATERYNA UKHATIUK - pianoforte





"Corde Sonore"

movimento e ascolto del pensiero, improvvisazione dinamica, gesto artistico:

Duo Saturday Life

MATILDE SABATO - voce

LEONARDO VITA - chitarra elettrica

??? ??.??

Percorsi Sonori

PIETRO DORONZO - flauto

NICOLA MONOPOLI - elettronica

Musiche di N. Monopoli, A. Pertout, J. Cole, J. Selleck





Recital per pianoforte solo

ALESSANDRO MARANO - pianoforte







? Tutti i concerti prevedono letture di Pablo Neruda

a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve under 18 della Accademia UNIKA di Bari.

Opening Concert a cura di giovanissimi musicisti under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli.









