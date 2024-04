Incontro sull’intelligenza artificiale per la rassegna Bite the Byte a Valenzano

Giovedì 11 aprile alle 19:00, Enò Enoteca (via Bari, 221 – Valenzano) ospita l’incontro The Dark Side of Artificial Intelligence: un aperitivo tecnologico in cui Vito Walter Anelli, Ricercatore Universitario in Intelligenza Artificiale e Deep Learning del Politecnico di Bari, illustrerà al pubblico genesi, ambiti di applicazione, opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale. Modera la discussione Cosimo G. de Musso, ingegnere informatico e Service Owner.



L’incontro apre la rassegna Bite the Byte, inserita all’interno dell’iniziativa “Valenzano, Città dell’innovazione”, promossa dal Comune di Valenzano in collaborazione con Tecnopolis PST, Ciheam e Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari. Il ciclo Bite the Byte prevede 6 incontri in pub e locali di Valenzano, per un approccio alla cultura dell’innovazione al tempo stesso pop e istituzionale, pratico e divulgativo.



su Bite the Byte e su Valenzano, Città dell'Innovazione su https://www.comune.valenzano. ba.it/novita/valenzano-citta- dellinnovazione-presentazione- del-programma/