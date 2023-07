I Rhomanife realizzano eventi live e concerti, attraverso la musica reggae diffondono gioia, felicità ed il messaggio d'amore nei cuori. Venerdi21luglio 2023, alle 20,30, i Rhomanife presso il Terzo Tempo Torrequetta, Bari) dj set love reggae party, dance hall, con selezioni musicali in levare, canti ed inni spirituali con vibrazioni positive. Microfoni aperti... ingresso libero.

evento facebook : https://www.facebook.com/events/1344611336151452?active_tab=about



RHOMANIFE prossimi eventi, calendario in definizione:

Venerdì 21 luglio, Rhomanife Dj Set, Love Reggae Party - Torre Quetta, Terzo Tempo (Bari)

Dom 30lug Rhomanife In Concerto Anfiteatro Della Pace, Japigia, Bari #Bari

Sab 5ago Rhomanife soundsystem Parco San Giacomo Molfetta.

lun7 ago Rhomanife concerto Deliceto(Fg)

sab 19ago Rhomanife in concerto CastelSaraceno (Pz)

sab 16set Rhomanife concerto Roma



contatti della band : https://www.facebook.com/RHOMANIFE