Verdi in jazz a Palazzo Pesce

Venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce le melodie immortali di Giuseppe Verdi si vestiranno delle sonorità jazz con Cristina Lacirignola alla voce, Mino Lacirignola alla tromba, Andrea Gargiulo al piano e il loro “Verdi in Jazz”.



Un concerto in Puglia che nasce dall’incontro di storie e sensibilità artistiche diverse ma accomunate dal desiderio e dalla curiosità di dar vita a sempre nuove contaminazioni musicali: come sarebbe stata la marcia trionfale se l’Aida fosse stata ambientata a New Orleans? E il brindisi della Traviata se ad alzare i calici fossero stati gli schiavi afroamericani? O ancora Il ballo in maschera se avesse portato la firma di Duke Ellington?



E così Andrea Gargiulo, barese d’adozione, definito “folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell’universo musicale” e “pianista di cultura afroamericana a cui si aggiunge la componente melodica insita nella sua natura napoletana e mediterranea”, ha arrangiato in chiave jazz le più belle arie delle opere verdiane insieme alla voce di Cristina Lacirignola, fasanese approdata al canto e allo studio dell’improvvisazione jazz con una laurea in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale, e alla tromba Mino Lacirignola, belga di nascita e barese per formazione con al suo attivo concerti in giro per il mondo e più di 20 cd.



Una serata audace, all’insegna del grande talento, della sintonia e dello stupore, in cui lo spettatore sarà accompagnato fra i brani in programma da una dettagliata guida all’ascolto, a cura del leader della formazione, ricca di gustosi aneddoti.