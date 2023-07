Prezzo non disponibile

Venerdì 21 ore 17.00 VISITA AL MUSEO DI SANTA SCOLASTICA . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Museo Archeologico di Santa Scolastica

Punto d’incontro: Via Venezia c/o chiesa di Santa Scolastica



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.