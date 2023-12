Visite guidate alla scoperta di Bari tra percorsi sotterranei e presepi allestiti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 09/12/2023 al 13/12/2023 Orario non disponibile

SABATO 9 DICEMBRE: Visita guidata con itinerario BARI SOTTERRANEA " BARI SOTTOSUOLO" Scoprirete la Bari Romana Bizantina e Normanna, ancora il Monastero Bizantino del X SC. DC.,cappella Bizantina del X SC D. C , e ancora il bellissimo Castello Svevo. La partenza è prevista per le ore 18.00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE , per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

MERCOLEDI 13 DICEMBRE: Visita guidata in onore di SANTA LUCIA 1" VISITA AI PRESEPI DI BARI VECCHIA dove sarà possibile vedere i presepi sparsi nella città vecchia e lee le edicole votive di Santa Lucia. Nel corso della passeggiata saranno narrate poesie e leggende in dialetto barese. Al termine ci sarà una degustazione alla barese. La partenza è alle ore 18,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. TEL 080 5210355

IL CIRCOLO ACLI DALFINO indice il 2" CONCORSO DEL PIU' BEL PRESEPE FATTO IN CASA le iscrizioni sono aperte dal giorno 8 DICEMBRE TELEFONANDO AL CIRCOLO ACLI DALFINO TEL 080 5210355 , o inviando una mail a acli.dalfino@libero.it con foto o filmati del presepe, relativo cognome e numero telefonico. La premiazione sarà fatta il giorno 2 di FEBBRAIO IN UNA SEDE ISTITUZIONALE. Per informazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355