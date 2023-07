Visita guidata Bari sotterranea

Prezzo non disponibile

SABATO 15 LUGLIO Visita guidata con itinerario BARI SOTTERRANEA " BARI SOTTOSUOLO" alla scoperta delle tracce romane, bizantine e normanne. Si ammireranno il MONASTERO BIZANTINO DEL X SC. DC. e il bellissimo CASTELLO SVEVO. La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Il Circolo ACLI DALFINO , sta organizzando per fine SETTEMBRE un CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE . Il corso avrà la durata di 36 ore sino a fine ottobre con 4 lezioni pomeridiane a settimana, il corso prevede MATERIE attinenti al settore turistico. Durante il corso saranno effettuate 4 visite guidate tematiche. Al termine del corso ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazion, solo dopo aver sostenuto un piccolo esame. Per informazioni e prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355