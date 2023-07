Visita guidata delle 'orecchiette'

Giovedì 13 luglio visita guidata con itinerario delle orecchiette: sarà possibile vedere angoli stupendi della città vecchia e andare alla scoperta dell'origine delle orecchiette comunemente chiamate 'strascinate' . Alla fine della visita guidata seguirà, nel sottano 'DE COMA IANNINE', una lezione sulla preparazione delle orecchiette fatte in casa, come le prepara una vera maestra. I partecipanti si cimenteranno e proveranno l'ebrezza di far nascere le orecchiette secondo la tradizione barese. La visita guidata e la lezione di orecchiette sono aperte a tutti affinchè possa rimanere un ricordo indelebile. A conclusione ci sarà una degustazione alla barese con "taralli, patatine e un buon bicchiere di vino". La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355