Visite guidate alla scoperta di Bari vecchia e gara di tappi

Il Circoli Acli Dalfino e L'associazione Custodi della bellezza della città vecchia organizzano la 1" Edizione GARA con i tappi delle bottiglie "U GIRE D'ITALIE CHE LE RAMERE". Una rievocazione storica di giochi del passato: sono aperte le iscrizioni presso le suddette Associazioni. Per i vincitori premi offerti dai commercianti della zona di Bari vecchia. La gara avrà luogo Giovedì 9 Agosto sul Sagrato della Cattedrale alle ore 20,30. Per informazioni rivolgersi presso Acli Dalfino tel 080 5219355 e a Michele Cassano in Cattedrale.

GIOVEDI 10 AGOSTo visita guidata in onore di SAN LORENZO con itinerario degli archi di Bari vecchia: "Faremo una passeggiata agli archi della città vecchia, vedremo "U UARCHE DE LA MASCIARE, DE LA NEVE, CARDUCCE, DE SAN GEUANNE, LA CAPE DU TURCHE, U UARCHE JINDE O UARCHE, DU SPIRETE SANDE, DU VANESE, U BUCHE". Durante la passeggiata sarà narrata la storia di San Lorenzo e della tradizione legata a questa festa, verranno recitate poesie in dialetto e si concluderà con una degustazione alla barese. La partenza è alle ore 18,00 da Piazza Odegitria cattedrale. Per informazioni e prontazioni contattare ACLI DALFINO TEL 080 5210355

SABATO 12 AGOSTO Visita guidata con itinerario Bari sotterranea "BARI SOTTOSUOLO" alla scoperta della città romana, binzantina e normanna. Si ammirerà il Monastero Bizantino del X sec D. C. e il bellissimo Castello Svevo, La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355.