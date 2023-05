Visite guidate 'Bari sotterranea' e ai 'Palazzi storici di Bari vecchia'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 27/05/2023 al 28/05/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Sabato 27 maggio visita guidata con itinerario nella Bari sotterranea "BARI SOTTOSUOLO" dove scoprirete la bari ROMANA BIZANTINA E NORMANNA ,il MONASTERO BIZANTINO DEL X SC. D.C., una cappella bizantina del X sc IN PALAZZO SIMI, ancora il bellissimo CASTELLO SVEVO. La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Domenica 28 maggio visita guidata con itinerario dei PALAZZI STORICI DELLA CITTA' VECCHIA : "Vedremo palazzi che hanno segnato dei segni indelebili nella storia architettonica e della nobiltà barese'. Vedremo palazzi come "Palazzo dell'ARCIVESCOVADO, EFFREM , dei MARCHESI DI MONTRONE, MACARIO, CASAMASSIMI, MESSENI NEMAGNA, GIRONDA, VERRONE, CARDUCCI ZEULI". Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende legate a famiglie nobili . A termine degustazione alla BARESE, per prenotazioni contattare ACLI DALFINO TEL 080 5210355