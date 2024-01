Visite guidate tra percorsi sotterranei ed archi di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Sabato 27 gennaio visita guidata agli Archi di Bari vecchia: "ARCHI DELLA NEVE, TRECANTAIE, DELLA MASCIARE, CARDUCCI, DI SAN GIOVANNI, U UARCCHE JINDE O UARCCHE, DU SPIRITE SANDE, DU VANESE, U BUCHE, U UARCHE DE LE ZIAZIE, UN UARCHE MERAVIGLIE". Durante la passeggiata sarà narrata tutta la storia degli archi e delle famiglie nobili e al termine ci sarà una degustazioine alla barese. La partenza è prevista per le ore 18.00 da Piazza Odegistria Cattedrale. Per prenotazioni rivolgersi ad ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Domenica 28 gennaio visita guidata con itinerario Bari sotterranea "BARI SOTTOSUOLO" alla scoperta della città romana, bizantina e normanna, visita al Monastero ed alla Cappella bizantina del X sec D. C. e ancora il bellissimo Castello Svevo. La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355.