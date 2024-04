Visite guidate tra palazzi storici e antiche chiese di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Sabato 20 aprile visita guidata ai palazzi storici e nobili di Bari vecchia come palazzi "Efferem , Dei Marchesi Di Montrone, Macario, Casamassimi, Messeni Nemagna, Diana, Gironda, Verrone, Carducci, Tanzi, Zizzi, Zeuli E La Zona Veneziana". La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Al termine ci sarà una degustazione alla barese. Per informazioni e prenotazioni contattare Acli-Dalfino al Tel. 080 5210355.

Domenica 21 aprile visita guidata alle bellissime chiese di Bari vecchia. Sarà possibile vedere quelle antiche che hanno fatto la storia religiosa dlla città, insieme alle chiese più note come San Domenoco, San Sebastiano, Santa Chiara e San Marco Dei Veneziani. Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende legate ai Santi e alle chiese. Partenza ore 10,30 da piazza Odegitria e per info contattare Acli-Dalfino al Tel. 080 5210355.