Visite guidate alla scoperta dei tesori di Bari tra palazzi storici e percorsi sotterranei

SABATO 28 Visita guidata con itinerario dei PALAZZI STORICI DI BARI VECCHIA: palazzi EFFREM, dei MARCHESI DI MONTRONE, CASAMASSIMI, MACARIO, MESSENI NEMAGNA, DIANA, GIRONDA, CARDUCCI, TANZI ZIZZI, ZEULI. Al termine nella zona veneziana ci sarà una degustazione alla barese.Partenza ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

DOMENICA 29 OTTOBRE Visita guidata" BARI SOTTOSUOLO" alla scoperta della Bari romana, bizantina e normanna, del MONASTERO BIZANTINO DEL X SC. DC. , della cappella BIZANTINA DEL X SC D. C., e ancora del bellissimo CASTELLO SVEVO. La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355