''Visitiamo Balsignano''

Il casale è un sito archeologico monumentale unico, traccia di un villaggio fortificato a picco su lama Lamasinata, conserva importanti affreschi del XIV e XV secolo.

Sono visitabili le aree del castello, della chiesa di Santa Maria in Balsignano con importanti cicli pittorici databili al XIV secolo.

Del complesso fa parte anche la più celebre chiesa di San Felice, monumento nazionale, straordinario esempio di architettura romanica riconoscibile dalla provinciale Bitritto Modugno per via dell'alta cupola.

Il complesso monumentale è inserito in un uliveto monumentale in un connubio perfetto tra arte e natura.

La visita guidata da parte delle guide del sito è inclusa nel biglietto che ha un costo interno di 5 euro, ridotto di 3. I minorenni non pagano.





Le visite guidate gratuite incluse nel biglietto avranno partenza fissa alle: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30.



Maggiori info contattando la pagina fb: https://www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo



per chi arriva da Bari, svoltare allo svincolo Bitritto Modugno della sp. 236 di Cassano e proseguire per Modugno. Il casale svetterà con le sue mura a sinistra.