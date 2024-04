Vito Signorile in scena ad Adelfia con 'La chemmedie voltad a la barese'

Vito Signorile sarà in scena ad Adelfia con La chemmedie voltad a la barese, interpreterà più bei Canti della Divina Commedia in lingua originale (nella traduzione in dialetto barese Gaetano Savelli). Lo spettacolo è in programma domenica 7 aprile nell’auditorium Luigi Angiuli, ore 19, nell’ambito della stagione teatrale 2023/24 “Teatro è vita”, dedicata alla figura di Luigi Angiuli, Comune di Adelfia - Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, l’associazione Teatrino della Colonna e il Circolo Arci Pier Paolo Pasolini.

La chemmedie voltad a la barese è un progetto pluriennale di letture dantesche in recital, il primo dei quali fu inserito nel festival per le celebrazioni del 750° anniversario della nascita del Poeta, “Dante, L’Immaginario”, organizzato dall’Università di Bari “Aldo Moro”. I Reading, divisi in tre tappe annuali, comprendono i canti più rappresentativi dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso con i titoli rispettivamente di “Fatti non foste a viver come bruti”, “E canterò di quel secondo regno” e “L’amor che move il sole e l’altre stelle” letti in lingua dantesca e poi in dialetto barese nella traduzione di Gaetano Savelli.

Info https://www. teatropubblicopugliese.it/ comuni-rassegne/la-chemmedie- voltad-a-la-barese/