"Voci e strumenti sulla via della seta" e "Piano solo four Morricone" per il pianofestival san Nicola

Prosegue a Santo Spirito, nella Chiesa dello Spirito Santo, il PianoFestival San Nicola dell’EurOrchestra, con concerti a ingresso libero.

I prossimi appuntamenti si terranno Sabato 16 Dicembre, alle ore 11 e alle ore 19, con i concerti dal titolo ”Voci e strumenti sulla via della seta”, in cui il soprano Wang Linrui, il tenore Ghao Shengjie, il baritono Liu Mighai, e i pianisti Zhou Lijizi e Liu Minghao eseguiranno musiche di Mozart, Tosti e Caccini per canto e pianoforte, e musiche pianistiche di Rachmaninoff, oltre a brani del repertorio vocale cinese, creando così un ponte tra culture tanto differenti apparentemente. Gli interpreti, già avviati in Cina alle professioni musicali, sono iscritti ai corsi vocali e strumentali di perfezionamento presso il Conservatorio di Bari.

Domenica 17 Dicembre alle ore 19, da non perdere, il concerto “Piano Solo-Fo(u)r Morricone ” in cui il noto pianista Domenico Balducci eseguirà musiche di Morricone tratte da quattro film di successo.

L’ultimo appuntamento della Stagione si terrà Sabato 30 Dicembre, alle ore 19, con un concerto dell’EurOrchestra diretta da Francesco Lentini, dal titolo “Gli Auguri in Musica con l’Orchestra”

Info 3284475514- 3406474749.

