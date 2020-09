Al Kismet di Bari ospite il polistrumentista, cantante e songwriter Walter Celi

Continuano gli appuntamenti dell’Arena Kismet organizzati in collaborazione con le realtà del territorio e il Comune di Bari. Questo weekend 19 e 20 settembre da non perdere “Family&Friends”, due giorni di musica e arte dalle 10 del mattino sino a mezzanotte organizzato da Alternativa Events in collaborazione con Teatri di Bari, Bug e RKO nell’ambito del progetto Arene Culturali dell’assessorato alla Cultura del Comune di Bari. Una due giorni in cui poter vivere con la famiglia gli spazi all’esterno del teatro Kismet con laboratori per bambini, dirette radiofoniche di RKO – la radio che si vede, uno Spazio Vinile per collezionisti e appassionati di musica e arte con Massimo Pasca, che farà nascere opere d’arte sotto gli occhi del pubblico.



Sabato 19 settembre dalle 21 appuntamento con la musica dal vivo con Bob Cillo & Mafia Trunk e The Big Ska Swindle e a seguire dj set con Cloud Danko & Vito Santamato, coppia inossidabile della one night BUG (Black Urban Grooves), propongono una selezione su vinile di oltre 50 anni di musica nera: un viaggio tra grandi classici e nuove contaminazioni della musica elettronica. Domenica 20 settembre, invece, ci sono MAGPIES e poi Walter Celi polistrumentista, cantante e songwriter, che coniuga il pop con il soul, il funk jazz, l'hip-hop e la musica elettronica in un suo personalissimo stile musicale, che lo ha reso riconoscibile sul palco del Primo Maggio di Roma e in diversi festival italiani (Cinzella Festival, SEI Sud Est Indipendente, Farm Festival). “Family&Friends” si chiude con il dj set di Mr Bogo e Carlo Chicco.

Gli accessi all’Arena Kismet saranno su prenotazione e contingentati nel rispetto delle norme vigenti in contrasto alla diffusione del COVID19.

Per le prenotazioni all’indirizzo botteghino@ teatrokismet.it specificare: il giorno e l’attività, nome e cognome e recapito telefonico dei partecipanti. E’ necessario presentarsi per la registrazione almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’attivitàArena kismet è al Teatro Kismet in strada s. G. Martire 22/f, zona Santa Caterina - Bari