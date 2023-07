Santeramo città del gusto: il 6 Agosto ci sarà White Party dove naturalmente come per gli outfit e gli addobbi, anche il menù dovrà rispecchiare la scelta cromatica. Immancabile saranno i nostri vini bianchi prodotti dalle cantine del territorio. Altro obiettivo è quello di valorizzare il territorio come un insieme di storie ed esperienze condivise, la valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche, abbinando cultura e tradizione anche attraverso l’offerta di esperienze attrattive, momenti di aggregazione, rievocazione delle tradizioni culturali, visite guidate, momenti di socializzazione in modo continuativo, tale da far diventare SANTERAMO un punto di riferimento turistico come Città del BUON GUSTO. A supporto del progetto, saranno coinvolti esperti conoscitori delle varie tematiche, che il progetto, di volta in volta esprimerà. Esperti conoscitori del territorio e del mondo agricolo in relazione, alla produzione del latte, ricadenti, come è noto nella zona geografica della Mozzarella DOP di Gioia del Colle. Le nostre piattaforme digitali e fisiche saranno a supporto per la comunicazione e la buona riuscita del progetto assicurando per l’intero periodo la diffusione virale di foto, video ed editoriali professionali. ? https://www.amalatuazona.com/cenainbianco