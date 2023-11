I White queen al Demodè Club nel giorno dei 32 anni dalla morte di Mercury

Venerdì 24 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà l’esibizione dei White Queen, tribute band pugliese dei Queen apprezzata in tutta Europa, in occasione dei 32 anni dalla scomparsa di Freddie Mercury, frontman del gruppo musicale rock britannico.

Piero Venery in voce, Vito De Matteis alla chitarra, Roberto D’amicis alla batteria e Giorgio De Nigris al basso, portano avanti questo progetto musicale, riproponendo in tutto il mondo l’esibizione dei Queen, ricordati non solo per il talento musicale ma anche per la carica di sensualità che imprimeva nelle esibizioni dal vivo. Dopo nove anni di assenza dal Demodè Club il gruppo torna con la prima tappa del “Tribute legend review”.

Il live dei White queen è fatto di musica, teatralità, trasformismo, cabaret e anche strep tease, dando luogo ad una performance tra le poche, in tutta Italia, per la fedeltà con cui ogni componente riveste il suo corrispettivo idolo. Spiccata è la somiglianza tra il frontman Piero e Freddie Mercury, che si accentua grazie all’utilizzo, da parte del cantante originario della provincia di Taranto, di movenze e all’uso di abiti stravaganti e provocatori, come era solito utilizzare il cantante inglese, che dimostrano la notevole presenza scenica del cantante nostrano.

Tra musica, effetti luce e videoproiezioni, il gruppo condurrà i presenti nell’era magica dei Queen proponendo canzoni intramontabili come “I want it all”, “Don’t stop me now”, “Bohemian rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “Another One Bites the Dust”, “Who Wants to Live Forever ” e tanti altri ancora. La serata sarà anche l’occasione per sensibilizzare i giovani al contrasto dell’Aids, causa della morte di Freddie Mercury e delle malattie veneree in genere. A tale scopo all’interno del club saranno distribuiti gratuitamente preservativi.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00