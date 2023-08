Sabato 12 ore 19.00 appuntamento con “Wine Tour sul mare al Tramonto – a Torre Incina”. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando e ammirando il mare si incontreranno grotte marine con ponti di pietra fino a raggiungere una suggestiva caletta, porto sicuro dei pescatori locali. Di ritorno, camminando tra le campagne non mancherà la possibilità di visitare alcuni ipogei assolutamente unici. In questo tour saremo accompagnati dagli amici di Apulia Wine Tours che ci aspetteranno sulla spiaggia per questo primo aperitivo sul mare con due vini provenienti da zone molto diverse del centro Puglia, da due produttori diversi, un bianco dalle spiccate caratteristiche minerali e un rosato di corpo, entrambi proposti dai rispettivi giovani produttori in una veste completamente nuova a partire dal 2023. Due novità che vi racconteremo degustando una buonissima focaccia e non solo....??. (Avvisaci se sei intollerante o vegano o vegetariano)

Costo: 20€ per gli adulti – 5 € per i minori

Punto d’incontro: Torre Incina (Polignano a Mare)

____________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking. Durata complessiva: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa Km 5

• Livello escursionistico facile

• Incontro ore 18.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 5 km

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guantini da ferramenta, snack energetici, almeno 1 lt di acqua a testa

• Torcia

• Spray Antizanzare

• Telo da mare

____________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare i bambini. Per i bambini da 0 a 4 anni è OBBLIGATORIO l’utilizzo di zaino porta bambini



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico