Concorsi Regione Puglia, al via le domande per le 306 unità categoria C

Attiva sul portale "Step One 2019", la procedura, precedentemente rinviata a causa di problemi tecnici, per l'iscrizione ai 25 concorsi della Regione Puglia per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 306 unità, da inquadrare nella categoria C.

Come si legge sul sito della Regione Puglia e sulla pagina Fb, è possibile inoltrare la domanda di partecipazione accedendo con le proprie credenziali SPID (Identità Digitale). Il candidato dovrà essere in possesso, oltre ai titoli richiesti per singolo profilo, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)". Sarà possibile iscriversi ai concorsi fino al 12 febbraio 2022

I profili richiesti fanno riferimento alle aree tematiche:

amministrativa;

competitività e sviluppo del sistema;

economico-finanziaria;

informatica e tecnologica;

legislativa.

Il termine per l'iscrizione al concorso scade alle 23:59 del 12 febbraio 2022

Per ulteriori Informazioni approfondisci QUI