"Mandragola", commedia di Niccolò Machiavelli in scena al Teatro Angioino

TEATRO ANGIOINO – MOLA di Bari XXIII STAGIONE di PROSA 2023/24 La Compagnia Teatro d'Oggi, per la XXIII Stagione di Prosa del Teatro Angioino di Mola di Bari 2023/24, con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta: sabato 09 marzo 2024 h.21 la Compagnia Amici Nostri in “MANDRAGOLA” di N. Machiavelli Regia Dino Parrotta Con CALLIMACO – Piergianni Gemmati, SIRO – Arianna Logreco, LIGURIO – Gianluca Mezzapesa, NICIA – Gregorio Saracino, SUOR TIMORATA – Adriana Coletta, SOSTRATA – Arianna Logreco, LUCREZIA – Marezia Cazzolla La “Mandragola”, commedia di Niccolo? Machiavelli, e? considerata il capolavoro del teatro del Cinquecento. Una potente satira sulla corruttibilita? della societa? italiana dell'epoca, come di ogni epoca. La storia si svolge a Firenze nel 1504. Callimaco e? innamorato di Lucrezia, moglie dello sciocco dottore in legge Messer Nicia, che si cruccia per non riuscire ad avere figli. Con l'aiuto del servo Siro e dell'astuto amico Ligurio, Callimaco, in veste di famoso medico, riesce a convincere Messer Nicia che l'unico modo per avere figli sia di somministrare a sua moglie una pozione di mandragola, radice nota per le sue doti afrodisiache e fecondative. Ma il primo che avra? rapporti con lei morira?. Come fare, quindi? Sara? Ligurio a proporre a Nicia la geniale soluzione, a cui daranno il loro contributo sorella Timorata, molto incline all’elemosina e Sostrata, madre di Lucrezia e un tempo donna di allegra compagnia. La “Mandragola” e? quindi un classico del teatro e i classici sono tali in quanto ci offrono temi legati ad aspetti universali dell’essere umano, che difficilmente mutano nel tempo. Uno degli obiettivi dell’autore, infatti, era quello di denunciare una società corrotta, avida di denaro e spesso egoista pur di ottenere ciò? che desidera (spesso superando l’etica e il rispetto). Quanto e? cambiata la società? odierna? In questo vi e? la forza di questo testo “classico” in grado di offrire spunti di riflessione attraverso la comicità e la forza pungente dell’umorismo. La messa in scena si ispira ai codici della Commedia dell’Arte. Info e prenotazioni presso il botteghino del Teatro Angioino, in via S. Pellico n.7 a Mola di Bari tel. 0804713061 - 3496061378

Gallery