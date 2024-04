Comunali, Laforgia 'congela' la sua candidatura a sindaco : "Rimetto la decisione a Convenzione per Bari 2024 e M5S"

Il presidente de La Giusta Causa ha scelto di fare un passo di lato in attesa di una conferma della coalizione, comunicandolo nella sede elettorale in via Melo. Questa mattina era arrivato 'l'ultimatum' di Italia Viva attraverso le parole di Stefano Franco