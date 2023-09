Prove di coalizione al Teatro Kismet: partiti e associazioni del centrosinistra si incontrano per definire la Convenzione per Bari 2024

Circa una trentina le realtà partecipanti all'incontro organizzato da La Giusta Causa a Bari per iniziare un dialogo in vista delle prossime elezioni comunali. De Simone (Pd): "Siamo per le primarie, ma bisognerà arrivare a una scelta condivisa con gli alleati"