Il Ministro Salvini a Bari: "In Puglia più spesa dal Pnrr per le case popolari. Lo sciopero? Diritto sacrosanto, ma abbiamo tutelato milioni di italiani"

È un Matteo Salvini a tutto campo, tra palco e interviste a margine dei giornalisti, capace di spaziare dallo stato dei lavori sulle infrastrutture nazionali alla situazione del centrodestra in Puglia in vista delle prossime Amministrative. L'occasione è stata la tappa del tour 'L'Italia dei sì', durante il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto il punto sui cantieri attivi a livello nazionale, anche grazie ai fondi del Pnrr. Ricordando così che la Puglia è la prima regione per finanziamenti ottenuti nell'ambito del Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, che ha permesso la ristrutturazione delle case popolari in diversi comuni. Si è parlato naturalmente anche delle grandi opere su binari e gomma, in particolare per il Barese l'asse ferroviario nord e sud, l'Alta velocità tra Napoli e Bari, e l'attivazione entro il 2026 del primo treno a batterie sulla tratta Altamura-Matera. Con un focus sulle fonti di energia rinnovabili, visto che oltre all'idrogeno il ministro Salvini ha anche aperto all'utilizzo del nucleare per soddisfare il fabbrisogno energetico a livello nazionale, seguendo il pensiero di altri Paesi europei. Anche dal palco poi parla del tema delle ultime opere: lo sciopero dei lavoratori in programma oggi, che i sindacati avrebbero voluto di 24 ore, ma ridotto su imposizione del Governo: "Ritengo sacrosanto il diritto di sciopero dei lavoratori - ha ricordato - ma anche quello di milioni di lavoratori che ogni mattina si alzano e devono prendere i mezzi per potersi spostare, per questo sono state inserite le fasce di garanzia". Spazio poi anche per la politica, in vista delle prossime Amministrative: "Il centrodestra arriverà al voto unito - ha assicurato ai giornalisti - So che in Puglia è già stato fatto il nome di due candidati. Se non arriviamo uniti facciamo il gioco della sinistra"