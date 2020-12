Monopoli a Natale è ancora più bella: l'incanto della città vista dall'alto nello speciale omaggio della Polizia locale

Tra le note di “HAPPY DAY” il Corpo Polizia Locale di Monopoli ha voluto donare a tutta la cittadinanza monopolitana un forte messaggio di speranza in un momento particolare della nostra vita: 'Spes contra Spem', come insegna San Paolo.

E’ questo quanto dichiarato dal Comandante del Corpo il Dirigente Michele Cassano il quale afferma che la realizzazione del video nella suggestiva “Città Unica” notturna ha come intento quello di confermare alla cittadinanza che la Polizia Locale, al pari delle altre Forze di Polizia, e’ sempre presente e che quanto accaduto nel corso di questo anno di emergenza pandemica ha rafforzato ancora di più il legame di prossimità con i cittadini.

NOI CI SIAMO è questo l’hastag usato in conclusione del video che a suon di note melodiche, gentilmente concesse da due cantanti Sonia Columbo e Alessandra Pipino, conferma che il prezioso ruolo della Polizia Locale oggigiorno è un dato di fatto imprescindibile e con questo video tutti gli appartenenti al Corpo – conclude il Comandante Cassano – hanno voluto augurare alla Città di Monopoli “GIORNI FELICI”.