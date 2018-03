Elezioni Politiche 2018, chi sono gli eletti a Bari e provincia: tutti gli identikit

Dal professore universitario, all'esponente del terzo settore, dalla direttrice di un carcere, al parlamentare uscente componente dell'Osce, fino ai ricercatori e agli attivisti amici dell'ambiente: i vincitori degli otto collegi uninominali di Bari e provincia per le elezioni di Camera e Senato, hanno un unico comune denominatore, l'appartentenza al Movimento CInque Stelle. Otto storie, però, diverse, per esperienze e percorsi. Qui troverete otto identikit per ognuno dei parlamentari che rappresenteranno il capoluogo pugliese e l'area metropolitana nella XVIII Legislatura.

COLLEGIO SENATO BARI-BITONTO: CHI E' GIANMAURO DELL'OLIO

COLLEGIO SENATO ALTAMURA-MOLFETTA-BISCEGLIE: CHI E' ANGELA BRUNA PIARULLI

COLLEGIO SENATO MONOPOLI-BRINDISI: CHI E' PATTY L'ABBATE

COLLEGIO CAMERA BARI CITTA': CHI E' PAOLO LATTANZIO

COLLEGIO CAMERA BARI-BITONTO CHI E' FRANCESCA ANNA RUGGIERO

COLLEGIO CAMERA MOLFETTA: CHI E' FRANCESCA GALIZIA

COLLEGIO CAMERA ALTAMURA: CHI E' NUNZIO ANGIOLA

COLLEGIO CAMERA MONOPOLI: CHI E' EMANUELE SCAGLIUSI